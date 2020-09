Face à la crise sans précédent, MG réduit les prix de 1200 produits tout au long dune année

« C’est un devoir pour une enseigne du poids et de l’histoire de mg, en 100 ans d’existence nous avons toujours accompagné le tunisien dans le bien comme dans le mal et nous ferons encore plus d’efforts pour faciliter au maximum son quotidien », Invité sur les ondes de Mosaïque Fm le directeur des ventes de l’enseigne mg, Hamza Abid, a surtout parlé des difficultés auxquelles le Tunisien fait face ces derniers temps et de l’espoir que procure cette initiative plus qu’importante prise par mg.

Le pouvoir d’achat du consommateur a reculé sans oublier la baisse des revenus. En effet, aujourd’hui la crise sanitaire bat son plein et vient envenimer la crise économique.

Dans cette situation angoissante, mg prend une initiative originale pour être plus que jamais aux cotés des Tunisiens, en effet toujours selon ABID, « outre l’aspect sociétal il y a un sentiment de devoir à accomplir qui se fait ressentir chez tous les employés qui représentent la famille mg, nous voulons aider nos concitoyens, nous voulons leur montrer qu’ils ne sont pas abandonnés et que mg sera toujours avec eux ».

Cette envie et cet effort fourni ne lui est pas étranger, en effet cette enseigne a depuis sa création (plus de 100 ans) gâté ses consommateurs et s’est toujours tenue à leurs côtés en défendant leurs pouvoirs d’achat.

Ainsi mg devient pionnier en Tunisie en garantissant le prix le plus bas sur 1200 produits basiques dans tous les magasins Mg sur le territoire tunisien.

Plus que ça, Mg propose un remboursement de 3 fois la différence si le consommateur trouve un prix moins cher ailleurs.

Répondant au fait de rembourser 3 fois la différence ce qui distingue mg de ses concurrent, ABID, a déclaré, « En triplant le remboursement, nous montrons notre confiance et notre crédibilité face aux tunisiens, nous sommes les moins chers et nous le resterons tout au long de l’année »

Plus qu’une chaine des supermarchés, Mg devient un acteur social engagé voire un partenaire qui soutient et facilite le quotidien des Tunisiens.

A travers ses 83 Magasins répartis dans 23 gouvernorats en Tunisie, Mg est toujours proche de vous et vous permet de profiter de cette offre partout où que vous soyez sur le territoire tunisien.