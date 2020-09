Habib Ammar se penche sur le projet de complexe intégré de Formule 1

Le président fondateur de la Fédération Maghrébine de l'Automobile et président de National Automobile Club de Tunisie, Chadly Zouiten s’est félicité, ce mardi 22 septembre 2020, de l’intérêt affiché par le ministre du Tourisme Habib Ammar à son projet de complexe intégré de Formule 1.

Chadly Zouiten a indiqué sur sa page personnelle : « Enfin un gouvernement qui bouge, qui s'intéresse au développement du pays. Aujourd'hui j'étais heureux de trouver en la personne du Ministre du Tourisme, M. Habib Ammar, un intérêt pour mon projet de complexe intégré de Formule 1 que j'espère réaliser depuis plusieurs années. Je lui ai remis l'insigne de la Fédération Internationale de l'automobile, ce matin ».

Depuis des dizaines d’années, le père des sports mécaniques en Tunisie, Chadly Zouiten en rêve et n’y renonce pas. Ce projet ambitionne à créer un complexe comprenant un circuit de 4,950 km aux normes F1, avec un centre de conférences, un musée, des hôtels et des restaurants le long de la plage toute proche. Il sera situé à 80 km de la capitale Tunis, à 30 km de la station balnéaire de Hammamet et à 10 km de l’aéroport d’Enfidha.

S.H