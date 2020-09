Rentrée scolaire, les Fondations de l'UIB se mobilisent

La Fondation Solidarité & Innovation by UIB a fait don de masques lavables, de visières de protection et de gel hydro-alcoolique aux enfants et au personnel des villages d'enfants SOS. Cette nouvelle initiative a pour but de garantir une rentrée scolaire, sous les meilleurs auspices sanitaires, aux enfants des villages SOS de Gammarth, Siliana, Akouda et Mahres.

Cette action vient confirmer un solide partenariat qui remonte à 2010 et prend des formes diverses. Ainsi, les Fondations Solidarité & Innovation by UIB et Arts et Culture by UIB ont mis en place un cycle de cours de musique, de chant et de peinture au sein des villages SOS. De même, une initiation au numérique renforce cette offre formatrice.

Présidées par M. Kamel Néji et soutenues par M. Mondher Ghazali, les deux fondations de l'UIB développent leur action au nom de la responsabilité sociétale qui est d'autant plus essentielle qu'elle ambitionne de participer à la réussite scolaire des enfants des villages SOS tout en contribuant au développement des capacités collectives de la Tunisie dans son plan de lutte contre la pandémie Covid-19.

Communiqué