Le CMF accorde son visa au STB Growth Fund

Le Conseil du marché financier (CMF) a accordé en date du 18 septembre 2020 son visa au prospectus d’émission du Fonds Commun de placement à risque STB Growth Fund.

STB Growth Fund est un fonds commun de placement à risque initié et géré par la société STB Manager et la Société Tunisienne de Banque (STB). Il obtenu son agrément du CMF N° 24-2020 du 16 juillet 2020 pour la création d'un fonds Commun bénéficiant d’une procédure allégée et d'un montant de 30 millions de dinars divisé en 30.000 parts de 1.000 dinars chacune.

Le fonds est régi par le code des Organismes de placement collectif promulgué par la loi N° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Selon le visa su CMF, la date d’ouverture des souscriptions démarre à partir du 21 septembre 2020.