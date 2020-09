Donald Blome reçu par Ali Kooli, réitère la volonté des USA de soutenir la Tunisie

Le ministre de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement Ali Kooli, a reçu lundi 21 septembre 2020 au siège du ministère, l'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome, en présence du secrétaire d’Etat chargé des Finances publiques et de l’Investissement Khalil Chtourou et le directeur de la mission USAID Tunisia Peter Riley.

A cette occasion, M. Kooli a souligné la forte relation d’amitié qui lie les deux pays, en mettant en relief le rôle joué par les Etats-Unis d'Amérique, notamment après la révolution, dans le soutien de la Tunisie et le développement de la coopération bilatérale et multilatérale.

Le ministre en a profité pour renouveler la volonté de la Tunisie de créer de nouveaux domaines d'action commune et de renforcer la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, M. Blome a renouvelé la volonté de son pays à continuer le soutien de la Tunisie et de la transition démocratique, en passant en revue les programmes de coopération financière et économique existants entre les deux pays, notamment le programme "Prosper Africa" ou les programmes de coopération de 'agence américaine du développement international (USAID). Il a exprimé, dans ce contexte, la volonté de son pays de continuer à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec la Tunisie.

Pour rappel, Ali Kooli a hérité du super ministère de l’Economie annoncé par Hichem Mechichi, lors de la formation du gouvernement.

I.N