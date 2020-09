Oussama Khelifi : Nous ferons face à toute tentative dentraver le travail du gouvernement !

L'élu et président du bloc de Qalb Tounes au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, Oussama Khelifi, a publié, ce mardi 22 septembre 2020, un post Facebook incendiaire où il vise tous ceux qui entravent le travail du gouvernement.

« Toute tentative d’interférer dans le travail du gouvernement et de le déstabiliser, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, dans cette situation difficile que traverse le pays est une futilité, à laquelle nous ferons face avec férocité », lit-on dans cette publication.

Et d’appeler à laisser le gouvernement travailler, en affirmant que l'Etat ne peut plus tolérer ce qu’il a nommé « les sornettes des amateurs et les aventures d'adolescents ».

Depuis la mise en place du gouvernement Mechichi, les tensions ne cessent de refaire surface entre d'un côté ses soutiens affichés (Ennahdha, Qalb Tounes) et le chef de l’Etat Kaïs Saïed qui n’est pas satisfait de l’alliance et les concessions faites par son poulain pour faire passer son gouvernement au vote de confiance de l’ARP. Juste hier, le chef de l’Etat a profité de sa rencontre avec le ministre de la Justice pour lancer une pique aux députés en martelant que « l'immunité n'est accordée que pour garantir l'indépendance de ceux qui en jouissent, et non pour échapper à la responsabilité ou à la sanction ». Des propos sonnant comme une menace.

I.N