Hichem Mechichi fait appel à deux hautes compétences : Taoufik Baccar et Mongi Safra

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi renverse la vapeur en faisant appel à deux grosses pointures de l’économie tunisienne, Taoufik Baccar, ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie et Mongi Safra, ancien conseiller de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali.

Les deux ont dû subir plusieurs humiliations et plaintes en justice (encore pendantes ou sans suite) ces dix dernières années. Le fait de faire appel à eux, alors que le révolutionnisme primaire rassemble encore des voix, est un acte de courage politique de la part du chef du gouvernement.

Aussi bien Mongi Safra que Taoufik Baccar occuperont le poste de conseiller économique du chef du gouvernement.

Joint par Business News pour confirmer l’information, M. Baccar a indiqué qu’il ne s’agit pas là d’une revanche personnelle, contrairement à ce qui se dit, mais une réponse à un appel du pays. C’est l’appel du devoir, dit-il en dépit de toutes les humiliations, promettant à nos lecteurs de donner de plus larges explications sur sa nomination, son choix, son constat et sa vision.

On notera que Hichem Mechichi a également fait appel à ses côtés à Slim Tissaoui (syndicaliste et ancien gouverneur), en qualité de conseiller des affaires sociales et Elyes Ghariani en qualité de conseiller en affaires diplomatiques. M. Ghariani est diplomate, il a occupé le même poste sous Habib Essid et a été nommé ensuite ambassadeur aux Pays Bas.

R.B.H.