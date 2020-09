La Haica et Facebook négocient les moyens d'encadrer les activités des médias tunisiens sur la toile

En marge des travaux de l’université d’été de la régulation et de l’éducation des médias à l’information organisée en ligne les 21 et 22 septembre 2020, la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a appelé à l’encadrement et la régulation des réseaux sociaux afin d’endiguer les incitations à la haine.

Le président de la Haica, Nouri Lajmi, a souligné, dans une déclaration à la Tap, la nécessité d’une coopération plus étroite entre les acteurs du Web pour lutter d’une part contre la désinformation et les fake news et d’autre part contre les “contenus incitant à la haine et à la terreur”.

Notant que les réseaux sociaux sont devenus un outil de création d'une “opinion orientée”, il a évoqué l’importance d’élaborer et de déployer une stratégie permettant d'identifier et retirer rapidement les contenus “attentatoires à la morale, à la dignité humaine et à l'ordre public”.

Nouri Lajmi a ajouté, dans ce sens, que la Haica avait d'ores et déjà contacté des représentants Facebook afin d’étudier les moyens les plus adaptés pour “encadrer les activités des médias tunisiens sur la toile”.

N.J.