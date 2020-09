Covid-19 : Le staff médical de lhôpital Mongi Slim dénonce !

Plusieurs cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital Mongi Slim à la Marsa, ont manifesté, ce lundi 21 septembre 2020, devant l’administration de l’hôpital pour dénoncer la politique adoptée dans le traitement pour faire à l’épidémie du Covid-19.

Les manifestants ont indiqué avoir discuté avec l’administration à propos des choix retenus dans le traitement de l’épidémie. Un accord a été conclu dans ce sens, mais beaucoup de points n’ont pas été appliqués, mettant en danger la vie du staff médical.

Ils ont ajouté que l’hôpital accueille au minimum trois patients contaminés par jour, outre le nombre élevé de contaminations parmi les agents et les cadres médicaux.

Par ailleurs, le syndicat de base à l'hôpital Mongi Slim à la Marsa a rendu public un communiqué, ce lundi 21 septembre 2020, informant tous les cadres médicaux et paramédicaux que la dégradation de situation épidémique au sein de l'hôpital revient à la négligence de l'autorité de tutelle et aux tergiversations de certaines parties.

Le syndicat assure que les actions unilatérales et égoïstes d'un certain nombre de chefs de service ne servent pas l'intérêt public. De ce fait, le syndicat appelle certains chefs de service à faire preuve de sagesse et de patriotisme.

Il ajoute qu’il existe un nouveau service vacant qui n'a pas encore été exploité. "Cette section peut répondre à nos besoins si elle est réservée au traitement des cas de covid -19".





996 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés les 18 et 19 septembre 2020. Le bilan total atteint 10.732 cas

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie





S.H