Hichem Mechichi s'entretient avec Seif Eddine Makhlouf

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est entretenu aujourd’hui, lundi 21 septembre 2020, avec les représentants de la Coalition Al Karama, note un communiqué de la Kasbah.

Etaient présents à cette rencontre le chef du bloc Al Karama Seif Eddine Makhlouf ainsi que les deux députés Abdellatif Aloui et Mondher Ben Attia.

Cette entrevue fait partie d’une série de rencontres que le chef du gouvernement tient périodiquement avec des représentants de partis représentés dans le Parlement, ainsi que des acteurs de la scène politique et associative. Le but de ces rencontres est de « travailler ensemble pour assainir le climat politique et parvenir à dépasser les obstacles sociaux, économiques et relatifs au développement régional ».

La Coalition Al Karama a été divisée face au vote de la confiance au gouvernement Mechichi à l’ARP. Alors qu’ils avaient déclaré leur opposition catégorique au gouvernement - dit apolitique - de Mechichi, plusieurs des députés de la coalition ont tout de même accordé leur confiance au moment du vote.

R.B.H