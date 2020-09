Habib Ghedira : Nous avons amorcé le compte à rebours vers la catastrophe !

Le membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus, Habib Ghedira, a mis en garde, ce lundi 21 septembre 2020, contre la dégradation de la situation sanitaire en Tunisie, affirmant que le compte à rebours vers la catastrophe est amorcé.

« Nous avons actuellement 8.000 cas actifs d’infection au Covid-19 et il faut savoir que le nombre double tous les cinq jours, ce qui veut dire que nous aurons dans dix jours près de 32.000 cas avec un taux de 5% de personnes qui nécessiteront d’être hospitalisées », a-t-il expliqué lors de son intervention sur Radio Med.

Habib Ghedira a souligné que la Tunisie risque de connaitre le même scénario qui s’est produit dans d’autres pays et de ne plus pouvoir accueillir des patients dans les structures hospitalières ce qui aura inexorablement pour résultat l’augmentation du nombre de décès

« Nous avons un problème dans nos capacités d’accueillir les patients en réanimation, ce n’est pas que nous n’avons pas de lits, mais nous manquons cruellement de staff médical dédié. Nous mettons en garde depuis des années contre ce manque, contre le fait que nos médecins et techniciens partent à l’étranger et que sur toutes les structures publiques nous n’avons que 160 médecins réanimateurs, 250 sont dans le privé et plus de 500 ont émigré et il faut travailler à résoudre ce problème » a-t-il ajouté.

Rappelons que 996 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés les 18 et 19 septembre. Le bilan total atteint 10732 cas en Tunisie selon les données publiées hier. Selon le ministère, 198 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux dont 60 admis en soins intensifs. Le nombre de personnes porteuses du virus s'établit à 8191. Le nombre de décès du Covid-19 est de 159 et de personnes placées sous respirateur est de 28. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z