L'accès aux administrations publiques interdit sans bavette

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé à intensifier les contrôles de sécurité visant à faire respecter le protocole sanitaire et notamment le port du masque et a décidé, ce lundi 21 septembre 2020, la mise en place d’une salle d'opérations dédiée à la lutte contre le Covid-19.

Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont été discutées, au cours d’une réunion avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine des hauts cadres sécuritaires. Hichem Mechichi a donné des instructions pour intensifier les campagnes de sécurité visant à imposer le respect de méthodes préventives et du port de masque dans les espaces publics, les lieux de rassemblement, les moyens de transport et les gares, mais aussi à proximité des établissements scolaires et tous les établissements de services aux citoyens.

Il a également exigé de toutes les administrations publiques d'interdire l’accès à toute personne ne portant pas un masque soulignant que la priorité dans l’octroi de moyens de protection du Covid-19 sera donnée aux agents du secteur de la santé et aux sécuritaires.

Hichem Mechichi a également ordonné la mise en place d’une salle d'opérations spéciale au sein de la direction générale de la Garde nationale à l’Aouina, sous la tutelle de la présidence du gouvernement, chargée d’intervenir pour faire face aux urgences et de soulever tous les problèmes liés à la propagation du virus et y répondre.

Cette salle, précise un communiqué de la présidence du gouvernement, comprend des représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement et des Affaires locales, du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère du Transport.

Le chef du gouvernement avait indiqué plus tôt ce matin qu’un retour au confinement total n’est pas envisagé.

Rappelons que 996 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés les 18 et 19 septembre. Le bilan total atteint 10732 cas en Tunisie selon les données publiées hier.

Selon le ministère, 198 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux dont 60 admis en soins intensifs. Le nombre de personnes porteuses du virus s'établit à 8191.

Le nombre de décès du Covid-19 est de 159 et de personnes placées sous respirateur est de 28.

M.B.Z