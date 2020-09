Ridha Belhaj : Le nouveau mouvement politique issu de Nidaa Tounes rassemblera quatre ou cinq partis

L'ancien dirigeant à Nidaa Tounes, Ridha Belhaj, a indiqué, dans une déclaration accordée hier, dimanche 21 septembre 2020, à Shems FM, que le nouveau mouvement politique « puisera ses racines de l’ancien président de la République, Béji Caïd Essebsi, de Nidaa Tounes et du mouvement national ».

Il a ajouté, à l’issue d’une réunion avec la présidente du parti Al Amel, Selma Elloumi et le président du Mouvement démocratique Ahmed Néjib Chebbi à Hammamet que le nouveau mouvement politique qui sera mis en place rétablira l'équilibre sur la scène politique et sera un « Nidaa » mais sous une nouvelle forme.

Il a estimé que la scène politique du pays est dysfonctionnelle et a besoin d'un mouvement centriste s’apparentant au Bourguibisme et au mouvement national, soulignant que ce mouvement rassemblera quatre ou cinq partis et que des discussions sont entreprises avec le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, afin de constituer un parti unique ou une large coordination.

M.B.Z