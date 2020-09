Décès de Mohamed Kamoun, grande figure de lophtalmologie tunisienne

La grande figure de l’ophtalmologie moderne tunisienne, Mohamed Kamoun, est décédé hier, dimanche 20 septembre 2020.

Mohamed Kamoun est natif de la ville de Sfax. Il a fait ses études de médecine à la Faculté de médecine de Tunis et a été en 1969 le premier spécialiste en ophtalmologie « 100% made in Tunisia » comme il aimait à le dire.

Il a réussi le concours pour entrer au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris, puis s’est installé en Tunisie en 1975 avec pour objectif d’attirer les patients étrangers qui allaient trouver en Tunisie des services et une prise en charge encore meilleure que celle qu’ils ont chez eux, disait-il.

Le pari a été réussi et Mohamed Kamoun est qualifié par plusieurs de ses compères d’avant-gardiste. Il a été parmi les premiers ophtalmologues du monde à acquérir les outils et les dernières technologies pour pratiquer des actes alors révolutionnaires et s’est illustré par son savoir-faire et ses compétences mondialement reconnues.

Mohamed Kamoun a créé en 1993 la première clinique internationale d’ophtalmologie en Tunisie, notamment la première plateforme de chirurgie réfractive.

Paix à son âme.