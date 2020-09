Lotfi Zitoun demande la clémence pour la famille de Ben Ali

L’ancien ministre nahdhaoui, Lotfi Zitoun a lancé, samedi 19 septembre 2020, un appel au président de la République et au chef du gouvernement leur demandant la clémence pour la famille du défunt chef de l’Etat Zine El Abidine Ben Ali. Cela fait un an, jour pour jour que l’ancien président est décédé en exil en Arabie Saoudite des suites d’une longue maladie.

Lotfi Zitoun rappelle que Ben Ali a quitté la Tunisie depuis déjà dix ans, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il rappelle que certains membres de sa famille ont pris la fuite, que d’autres ont été emprisonnés et que certains sont morts au cours de leur incarcération par manque de soins.

L’ancien ministre invoque les prérogatives de Kaïs Saïed qui lui permettent de décider d’une grâce présidentielle et celles de Hichem Mechichi lui permettant de fournir les documents officiels qui garantissent la liberté de déplacement des citoyens tunisiens. Il invoque aussi les valeurs de l’islam qui recommandent le pardon.

« Se venger des enfants de l’ancien président en leur interdisant de revenir en Tunisie n’a plus lieu d’être. Se venger des membres de sa belle-famille qui ont été punis n’a plus lieu d’être. Ceux qui sont toujours en fuite, permettez à leurs épouses et enfants de retourner à leur pays. Ceux qui sont encore concernés par des affaires, garantissez-leur des procès équitables. Il faudra leur permettre à tous d’avoir leur passeport tunisien. Ayez de la miséricorde pour ceux qui ont purgé une longue peine de prison », a-t-il déclaré.

Pour Lotfi Zitoun, il est grand temps de clore ce dossier et que la Tunisie accède enfin au rang des pays civilisés régis uniquement par la loi.

I.L.