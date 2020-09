Abir Moussi : Ennahdha a infiltré toutes les structures qui combattent le terrorisme !

Le PDL a organisé, ce samedi 19 septembre 2020, une manifestation contre le terrorisme dans la capitale Tunis.

La présidente du parti, Abir Moussi, a dénoncé, encore une fois, le laxisme de l’Etat face au phénomène et face à l’existence publique de partis qui prônent l’instauration du califat et son indifférence devant la volonté de certaines parties d’enterrer les dossiers relatifs à l’embrigadement des jeunes et à leur déplacement puis retour des zones de tension, réitérant ses menaces de recourir aux plaintes devant des instances internationales.

Elle a précisé que sur les 6000 terroristes recherchés dans le monde près de 1400 sont Tunisiens et que 40% des terroristes possèdent des diplômes de l’enseignement supérieur. Abir Moussi a aussi affirmé qu’Ennahdha a infiltré toutes les structures qui combattent le terrorisme et y a placé des personnes chargées de geler les dossiers sensibles, soulignant également que des associations aux desseins obscurs agissent dans le pays, dans l’indifférence de l’Etat et que l’association de défense du Coran et autres cellules sont financées directement par le Qatar.

Abir Moussi a aussi dénoncé le fait que la Tunisie n’ait fait aucune demande au niveau international pour déposer des requêtes sur le financement du terrorisme. Elle a confié que son parti soumettra au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, toutes les données en sa possession, relatives au terrorisme et à l’implication de certaines parties dans des actes terroristes, lui faisant porter la responsabilité de prendre les mesures et les décisions qui s’imposent.

M.B.Z