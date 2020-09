Hichem Mechichi préside la conférence des gouverneurs

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce samedi 19 septembre 2020, la deuxième conférence périodique des gouverneurs, à la caserne de la Garde nationale à l’Aouina.

Hichem Mechichi a appelé, à cette occasion, les gouverneurs à effectuer plus de visites de terrain et à exiger des délégués de se rendre auprès des citoyens pour les sensibiliser, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, et écouter leurs doléances.

Il a également appelé les gouverneurs à assurer leur rôle de coordinateurs pour encadrer les agriculteurs et les exportateurs et aider à la réussite de la saison agricole.

M.B.Z