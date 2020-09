Seïf Eddine Makhlouf attaque le président de lAMT

Une nouvelle fois, le député Seïf Eddine Makhlouf s’attaque à un magistrat. Cette fois, c’est le président de l’Association tunisienne des magistrats (AMT) Anas Hmaïdi qui en a fait les frais après la conférence de presse qu’il a organisée hier et durant laquelle il a dénoncé les abus du procureur général près la Cour d’appel de Nabeul.

Dans un post Facebook, Seïf Eddine Makhlouf indique que le président de l’AMT a attaqué un de ses confrères et accuse un député de s’immiscer dans une affaire juridique qu’il ignore. Il dit qu’il a fait tout un film à propos d’un mandat de dépôt contre un homme d’affaires qui a tué six personnes avec sa voiture luxueuse sans visite technique et sans permis de conduire valide.

Il s’agit là de contrevérités, car le président de l’AMT n’a pas accusé un député de s’immiscer dans une affaire juridique, mais plutôt l’ingérence du procureur dans une affaire impliquant le député Zouheïr Makhlouf. Concernant l’homme d’affaire, le président de l’AMT ne s’est pas élevé contre le mandat de dépôt émis contre lui, c’est plutôt l’inverse. Il s’est élevé contre le fait que l’homme d’affaires en question est resté libre, suite à l’intervention du procureur, après l’accident d’automobile qui a tué six personnes.

En bref, le député Makhlouf a totalement modifié les propos du président de l’AMT. Un règlement de comptes étalé devant l’opinion ? L’intox a en tout cas bien marché au vu des like et des partages effectués depuis sa page.

