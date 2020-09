Abir Moussi appelle Hichem Mechichi à retirer les projets daccords avec la Turquie et le Qatar

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi a adressé, ce jeudi 17 septembre 2020, une correspondance au chef du gouvernement Hichem Mechichi l’appelant à retirer définitivement les projets de loi concernant les accords avec la Turquie et le Qatar.

La présidente du PDL a, également, invité le chef du gouvernement à vérifier tous les accords conclus par les gouvernements qui se sont succédé et qui ne sont toujours pas présentés devant le Parlement ou soumis à la plénière. Elle a recommandé leur révision en tenant compte de l’intérêt suprême de la patrie et de la préservation de sa souveraineté.

En avril 2020, Abir Moussi a créé la polémique concernant ces deux projets de loi. La présidence du gouvernement a alors adressé une correspondance au Parlement appelant au report de la plénière consacrée à l’examen des projets de loi relatifs à des accords avec la Turquie et le Qatar. Aujourd’hui, le bureau du Parlement tente de programmer à nouveau l’examen de ces projets de loi.

Le premier projet de loi concerne l’approbation de l’accord de l’encouragement et de la protection mutuelle des investissements entre la Tunisie et la Turquie. Cet accord conclu entre les deux pays le 27 décembre 2017 s’inscrit dans le cadre de la révision du premier accord établi le 29 mai 1991, tenant compte du développement des relations entre les deux pays et de la conjoncture internationale, notamment sur le plan commercial et de l’investissement. Il a pour objectif d’impulser le rythme du partenariat économique entre la Tunisie et la Turquie, en attirant les investissements turcs en Tunisie, tout en encourageant les Tunisiens à investir en Turquie.

Le second est un projet de loi portant approbation de l’accord autour du siège de Qatar Fund for development en Tunisie. Cet accord conclu le 12 juin 2019 entre le gouvernement tunisien et le Qatar Fund for development. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Qatar pour la promotion de l’action de développement, à travers l’instauration des mécanismes de financement des projets de développement.

