FTDJ : Le gouvernement Fakhfakh a voulu punir les médias !

La Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ) a appris que la présidence du gouvernement sortant a informé certains patrons de journaux papier que le nombre d’exemplaires acquis au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 sera réduit.

La FTDJ a souligné, dans un communiqué publié ce jeudi 17 septembre 2020, que cette décision vient contredire l’annonce du 6 mai à l’origine du décret n°30 de 2020 et notamment l’article 8 dudit décret relatif à l'octroi d'aides circonstancielles au profit des médias du secteur privé suite à la crise causée par le Covid-19.

« Le gouvernement sortant [d'Elyes Fakhfakh] n’a pas rempli les engagements qu’il avait annoncés, mais a plutôt aggravé la situation en réduisant le nombre d’abonnements en plus de s'abstenir de publier l'arrêté d'exécution du décret d'aide précité en guise de punition pour le secteur des médias pour son refus de justifier la corruption et les conflits d'intérêts. Il est important que l'opinion publique sache que nous n’avons pas échangé la liberté de la presse contre ces aides et nous n’avons pas hypothéqué la ligne éditoriale d'aucune institution étant donné que les montants alloués pour les mesures susmentionnées ne sont pas nouveaux, ils sont, en effet, inclus dans le budget de l'État pour l'année 2020 et le gouvernement les a toutes refusés » a expliqué la Fédération, qui a exprimé son indignation envers de telles pratiques.

