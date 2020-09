Hichem Mechichi aux funérailles d'Ahmed Ben Salah

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a assisté jeudi 17 septembre 2020, aux funérailles du syndicaliste et homme politique feu Ahmed Ben Salah au cimetière d'El Jallez.

Le chef du gouvernement a rendu hommage au syndicaliste décédé hier mercredi 16 septembre à l'âge de 94 ans, après un long combat avec la maladie.

Outre ses activités syndicalistes et civiles, Ahmed Ben Salah a occupé de multiples postes politiques et ministériels. Il fait partie des militants ayant contribué à l’indépendance et la construction du pays.

I.M