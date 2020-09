Election du nouveau secrétaire général du parti Attayar les 3 et 4 octobre

Le député Attayar, Mohamed Ammar, a annoncé jeudi 17 septembre 2020, sur Mosaïque Fm, la tenue du Conseil national de son parti les 3 et 4 octobre pour élire le nouveau secrétaire général, dans le but de combler le vide laissé par Mohamed Abbou.

L’ancien ministre, Mohamed Abbou a, rappelons-le, annoncé le 2 septembre 2020 sa décision de démissionner du secrétariat général du parti et de se retirer de la vie politique. Il a expliqué cette décision par le fait que le travail politique lui a porté préjudice.

Une rencontre réunissant les dirigeants du parti et les membres du bloc parlementaire aura lieu dimanche 20 septembre dans le but d’évaluer l’étape précédente ainsi que restructurer et restaurer le parti, souligne Mohamed Ammar.

I.M