Salon de Guangzhou : la Tunisie remporte le prix de la meilleure organisation

La Tunisie a obtenu le "Outstanding Organization Price" (Prix de la meilleure organisation) lors de 9ème édition du Salon international du Tourisme de Guangzhou (Chine), qui s’est tenue du 11 au 13 septembre 2020.

Le prix a été attribué à la représentation de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Pékin, en considération au travail accompli en termes de design attirant et l’interaction positive avec les visiteurs du salon.

La Tunisie avait participé avec un stand de 9m², décoré à la tunisienne en mettant l’accent sur les principales attractions touristiques en Tunisie, ainsi que les différentes régions touristiques tunisiennes, et ce, à travers des visuels placés à l’intérieur du stand.

Citie Guangzhou (China (Guangdong) International Tourism Industry Expo) est un des rendez-vous touristiques les plus importants en Chine. Il a été organisé par le Grand TO Chinois GZL et l’administration du tourisme de la ville de Guangzhou.

A cette occasion, les professionnels du tourisme et du voyage, notamment tour-opérateurs et agences de voyage venus de par le monde, ont exprimé leur volonté d’une reprise des activités de loisir et de tourisme, dès l’amélioration de la situation.

Guangzhou, avec 22 millions d’habitants et proche de Hong Kong, a drainé les plus grands tours opérateurs de Chine, de Hong Kong, de Macao, de l’Asie du sud-est, mais également de l’Europe, de l’Afrique et des pays du Golfe. Près de 400.000 visiteurs dont 20.000 professionnels ont afflué au salon qui s’étend sur superficie de 50.000 m². Les exposants provenant de 52 pays et régions du monde entier, 49 délégations des provinces de la Chine et plus de 3.000 entreprises touristiques ont participé à l’expo.

A noter que dans le cadre des efforts déployés par l’ambassade de Tunisie en Chine et la représentation de l’ONTT à Pékin, une campagne promotionnelle intensive de la destination Tunisie a été entamé le 12 septembre 2020, via des spots publicitaires sur les écrans de l’aéroport international de Pékin, considéré comme l’un des aéroports les plus importants au monde et qui enregistre une grande affluence de passagers.

I.N