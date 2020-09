Une route fermée pour une fuite de gaz

Le ministère de l’Equipement a annoncé, au matin du 17 septembre 2020, la fermeture de la route régionale 36 reliant Nassen et Khelidia jusqu’à 10 heures du matin.

Une fuite de gaz a été détectée et des travaux doivent être effectués. Le ministère conseille aux automobilistes de prendre la route régionale 39 et les routes locales 566, 570 et 571. Le département recommande également aux usagers de la route d’être prudents et de respecter les signalisations.

S.F