Hichem Mechichi reçoit Noureddine Bhiri et Anouar Maârouf

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a reçu ce mercredi 16 septembre 2020, le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri et le dirigeant du parti, Anouar Maârouf.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres qui réunissent le chef du gouvernement avec des représentants de partis et de blocs parlementaires dans le cadre des efforts de coordination entre la présidence du gouvernement et l’ARP pour accélérer le traitement des dossiers urgents.

Ces derniers jours, le chef du gouvernement a eu des entretiens avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi et une délégation de l’Utica présidée par Samir Majoul. Il a également reçu le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui et le député du parti Iyadh Elloumi ainsi que le secrétaire général du mouvement Echaâb Zouheir Maghzaoui et le député du mouvement Haykel Mekki. Ce matin, Hichem Mechichi a reçu le député Yassine Ayari.

M.B.Z