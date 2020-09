Noureddine Bhiri : Ennahdha est un mouvement démocratique!

Le chef du bloc parlementaire du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri a été présent, ce mercredi 16 septembre 2020, sur le plateau de Nessma TV, pour revenir sur plusieurs sujets, notamment, les appels lancés par certains dirigeants du mouvement à Rached Ghannouchi, l’invitant à se conformer au règlement intérieur et ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du mouvement.

Noureddine Bhiri a considéré, dans ce contexte, qu’il s’agit d’une représentation parfaite de la démocratie au sein d’Ennahdha, assurant que la liberté d’expression est garantie et que toute personne ayant un avis « différent » n’est pas sanctionnée, contrairement à ce qui se passe dans d’autres partis.

« Nous avons entamé les préparatifs et le congrès aura lieu à la date qui lui a été fixée, à savoir vers la fin du mois de décembre. Le congrès est autonome, d’autant plus qu’on assiste à la participation de plus de 1200 congressistes. Chaque membre du mouvement a le droit de s’exprimer librement dans le cadre de la loi du pays et du mouvement et dans les limites de l’éthique et de la morale », a assuré le dirigeant nahdhaoui.

Cent membres d’Ennahdha ont adressé une correspondance au chef du mouvement, Rached Ghannouchi l’appelant à annoncer qu’il ne présentera pas sa candidature pour un nouveau mandat lors du prochain congrès.

