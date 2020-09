Décès d'Ahmed Ben Salah

Ahmed Ben Salah est décédé à l'âge de 94 ans, mercredi 16 septembre 2020, après un long combat avec la maladie.

L’homme politique et syndicaliste a été admis, lundi, à l'hôpital militaire suite à un malaise. Plusieurs personnalités politiques et figures syndicalistes lui ont rendu visite pour s’enquérir de son état de santé.

Ministre sous la présidence de Habib Bourguiba, M. Ben Salah a chapeauté le projet du système des coopératives de production des années 60. Figure politique, il était également secrétaire général de la centrale syndicale UGTT.

Ahmed Ben Salah s’est lancé dans l’action syndicaliste à son retour en Tunisie après des études supérieures en France. Il adhère alors à la Centrale syndicale, UGTT, dont il devient secrétaire général en 1952 suite à l’assassinat de Farhat Hachad.

Quelques années plus tard, il est écarté de l’Union générale tunisienne du travail et nommé ministre de la Santé et des Affaires sociales.

En 1961, il est missionné par Habib Bourguiba pour élaborer un plan économique pour une Tunisie devenue socialiste. Chargé donc du portefeuille du Plan et des Finances, Ahmed Ben Salah entame son projet des coopératives de production, un mécanisme qui finit par aggraver la situation de certains agriculteurs et provoquer une contestation sociale.

L’échec de son projet entraîna d’ailleurs sa chute. En 1969, il est démis de ses fonctions et est condamné, l’année suivante, à dix ans de prison et de travaux forcés pour abus de la confiance du président de la République.

En 1973, il s’évade de sa prison et s'exile en l’Algérie où il obtient le statut de réfugié politique.

Quinze ans après, Zine El Abidine Ben Ali, alors au pouvoir après l'éviction de Habib Bourguiba, lui accorde une grâce présidentielle lui permettant, ainsi, de retourner en Tunisie.

Ahmed Ben Salah est décoré de la médaille du président de la République algérienne pour sa contribution durant la guerre de libération.

Paix à son âme