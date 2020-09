Mohamed Mokdad : La situation sanitaire est sous contrôle

« La situation est sous contrôle. Jusque-là, nous ne sommes pas débordés et nous espérons que nous n'y arriverons pas », a indiqué le directeur général des structures de la santé, Mohamed Mokdad, mercredi 16 septembre 2020, sur Shems FM.

Il a, à cet égard, assuré que le ministère de la Santé avait un scénario à appliquer en cas de saturation des hôpitaux.

Ainsi, Mohamed Mokdad a rappelé que les visiteurs et les accompagnateurs ne seraient plus admis avec les patients dans les hôpitaux et tous les établissements de santé à partir d’aujourd’hui.

Concernant l'augmentation du nombre de cas parmi le cadre médical et paramédical, M. Mokdad a souligné que le risque d'être contaminé est présent à l'intérieur comme à l'extérieur de l’hôpital. Dans ce sens, il a souligné l’importance de la mise en place des circuits Covid-19 afin de préserver le personnel médical et éviter des clusters aux hôpitaux.

« Il y a eu un relâchement dans la mise en œuvre des circuits Covid-19. Ce relâchement est expliqué par la sensation de sécurité mais il est temps de refroidir l'enthousiasme du cadre médical et paramédical », a-t-il ajouté.

Il a, également, précisé que toutes les structures sanitaires étaient prêtes à accueillir les patients Covid+ et tous les autres patients sauf les centres spécialisés (l’Institut neurologique par exemple) qui n’étaient pas concernés par la prise en charge des patients Covid+.

Rappelons que le ministère de la Santé a annoncé, mardi 15 septembre 2020, que 241 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés le 13 septembre. Le bilan total atteint 7623 cas. Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 6422 cas et 73 décès ont été enregistrés.

I.M