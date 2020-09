Un duo féminin aux commandes de Bank ABC en Tunisie

*Mme Chedia Bichiou à gauche sur la photo, Mme Amira Sethom à droite





C’est avec une profonde fierté et une immense joie que nous accueillons la nomination officielle de M. Ali Kooli à la tête du Ministère de l’Economie, des Finances et du soutien à l’Investissement au sein du nouveau gouvernement tunisien. M. Ali Kooli a occupé le poste de Directeur Général de Bank ABC Tunisie depuis mai 2010 et Directeur Général Maghreb du Group Bank ABC depuis 2015. Nous lui souhaitons plein succès pour ce rôle crucial en faveur de l'économie tunisienne.

Nous sommes, par ailleurs, ravis par la nomination de nos deux talentueuses et compétentes managers, Mme Chedia Bichiou, Directrice Générale par intérim de Bank ABC Tunisie et Mme Amira Sethom, Directrice Générale Adjointe de l’unité Offshore- Bank ABC Tunis, en addition de son poste de Directrice des activités support (Chief Operating Officer).

Mme Chedia Bichiou est diplômée de l’Institut du Financement du Développement Tunis (IFID) en 1984 et d’une maîtrise en Informatique de l’école des Postes et des Télécommunications, Tunis en 1981. Elle compte à son actif près de 40 ans d’expérience dans le milieu de la finance et du secteur bancaire. Elle a travaillé à la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pendant 12 ans, occupant des postes de responsabilité dans différents départements notamment le Crédit, le Contrôle des Banques et les Finances extérieures.

Mme Chedia Bichiou a rejoint Bank ABC en Tunisie en 1993. Ella a dirigé les départements de la Trésorerie et du Crédit & Risque. En Janvier 2018, elle a été nommée Directrice Générale de l’unité Offshore - Bank ABC Tunis.

Mme Chedia Bichiou a été membre de l’Unité de Gestion Actifs Passifs (UGAP) créée au sein de la BCT en 1990 et formée intensivement par la Banque Mondiale sur les marchés financiers et les instruments dérivés de couverture des risques de taux d’intérêt et de change. Elle a également bénéficié de divers stages auprès de banques internationales de renommée et participé activement au lancement du marché des changes en Tunisie.

Mme Amira Sethom est titulaire du Diplôme National d’Expertise Comptable en Tunisie et d’une maîtrise en Etudes Comptables de l’ISCAE en 2001. Elle compte à son actif 20 ans d’expérience passés dans le domaine bancaire et financier.

Elle a travaillé pendant plus de 8 ans sein du cabinet d’expertise comptable Ernst & Young aussi bien en Tunisie qu’en Belgique dans le domaine de l’audit organisationnel et financier ainsi que dans le diagnostic stratégique dans le secteur financier et bancaire.

Elle a rejoint Bank ABC Tunisie en 2008 en tant que Directrice de l’Audit jusqu’en 2015 dont deux ans passées à la tête du département d’Audit en Algérie en parallèle à celui de la Tunisie.

Depuis 2015, elle est la Directrice des Activités Support (COO) de la banque en charge des services : IT, juridique, organisation, Corporate Communication, Services Administratifs, Information Security, Business Continuity, Business Process Management, Contrôle Interne, Trade Finance, Opérations bancaires, back office Trésorerie.

En plus de ses responsabilités actuelles, Mme Sethom assumera le rôle de Directrice Générale Adjointe de l’unité Offshore - Bank ABC Tunis.

Nos vives félicitations à ce duo de compétences extraordinaires, Mme Bichiou et Mme Sethom, dans leurs nouveaux rôles de responsabilités et dans ce nouveau chapitre de leurs carrières respectives aux commandes de Bank ABC en Tunisie.

Communiqué