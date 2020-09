Covid-19 : Les visiteurs et accompagnateurs ne seront plus admis dans les établissements de santé

Mohamed Mokdad, directeur général des structures de la santé, a confirmé, dans une déclaration accordée ce mardi 15 septembre 2020, à Mosaïque FM, que les visiteurs et les accompagnateurs ne seront plus admis avec les patients dans les hôpitaux et tous les établissements de santé.

Il a expliqué que cette décision sera appliquée à partir de demain, en plus de l’obligation du port du masque et de la distanciation physique dans tous les espaces dont les urgences et les bâtiments dédiés aux consultations externes.

Le ministère de la Santé a annoncé hier que 747 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés les 11 et 12 septembre. Le bilan total atteint ainsi 7382 cas.

Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 6181 cas et 67 décès ont été enregistrés.

Selon le ministère, 131 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux dont 30 admis en soins intensifs. Le nombre de personnes porteuses du virus s'établit à 5090 et celles manifestant les symptômes de la maladie s’élève à 686. Depuis le début de la pandémie, 177.904 dépistages ont été réalisés en Tunisie.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z