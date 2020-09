Lassaâd Yaâcoubi : Léchec de lannée scolaire équivaut à 500 millions de dinars de pertes

Les écoles, collèges et lycées tunisiens rouvrent leurs portes mardi 15 septembre 2020 pour accueillir les élèves, alors que les mesures de prévention pour limiter la propagation de la pandémie Covid-19 dans le milieu scolaire n’ont pas été déployées. C’est ce qu’a annoncé, le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yacoubi.

“Le ministère de l’Education a affirmé que tout était prêt, mais, malheureusement, la rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions similaires aux années précédentes; sans mesures dans 90% des écoles”, a-t-il déclaré, dans une intervention sur les ondes de la radio nationale, assurant que certains directeurs d’écoles ont mis en place quelques mesures par leur propre initiative en puisant dans les restes des équipements utilisés pour assurer la protection des élèves et du personnel enseignant pendant les épreuves d’examens nationaux.

“Jusqu’à maintenant, les établissements n’ont pas été désinfectés et les masques n’ont pas été distribués”, a-t-il précisé notant que le nombre de masques que le ministère de l’Education s’est engagé à fournir était ridicule en comparaison avec le nombre des élèves dans les écoles.

Selon Lassaâd Yacoubi, 50 000 masques uniquement vont être distribués par le ministère de l'Éducation, ce qui représente près de 2% uniquement du nombre des élèves inscrits.

“ Le gouvernement doit être conscient que le coût d’une contamination au Covid-19 dépasse de loin le coût des masques”, a-t-il avancé.

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire a, également, déploré l’insouciance des parents et des citoyens de façon générale.

“Certes les parents ont le droit d’accompagner leurs enfants, notamment ceux inscrits en première année primaire, mais il faut se rendre à l’évidence. Les attroupements représentent une menace tant pour les parents que pour les élèves et la continuité des cours. Une contamination dans école signifie sa fermeture, ce qui représente un coût considérable. L'interruption des cours peut conduire à l’échec de l’année scolaire”, a-t-il soutenu.

Signalant l’absence d’un parcours sanitaire convenable dans les écoles, Lassaâd Yacoubi a appelé les municipalités et les ministères de tutelle, notamment celui de l’environnement, à assumer leur responsabilité.

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire est, également, revenu sur la précarité hygiénique et l’absence d’eau potable dans plusieurs établissements scolaires. Il a déploré les mesures annoncées par le ministère de l’Education notant que les citernes d’eau qui vont être acheminées vers ces établissements sont inappropriés car utilisées par le ministère de l’Agriculture pour l’irrigation.

Il a rappelé, dans ce sens, les nombreux cas d'hépatite A - une maladie liée à des conditions d'hygiène précaires qui se transmet par voie oro-fécale par des aliments ou de l'eau contaminés par des excréments humains - qui ont été signalés dans le milieu scolaire.

Interpellé sur les 32 millions de dinars que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, souhaite allouer pour la réhabilitation de 400 écoles, Lassaâd Yacoubi a estimé ce montant “une insulte à l’intelligence des citoyens”.

“Le montant est insignifiant en comparaison avec nos besoins. Le ministère de l’Education a dépensé dix millions de dinars pour assurer la réussite des examens du baccalauréat dans 500 établissements scolaires uniquement. Rien que pour ériger des clôtures, il nous faut le double de ce montant”, a-t-il indiqué.

“L’échec de l’année scolaire aura un coût considérable : les 93% du budget du ministère de l’Education, soit 500 millions de dinars, tombent à l’eau”, a-t-il précisé.

Pointant du doigt les politiques de l’Etat en matière d’Education, Lassaad Yacoubi a affirmé qu’il avait de la peine pour le ministre de l’Education.

“En l’absence d’une volonté solide pour réformer et restructurer le système éducatif, et son soutien gouvernemental et parlementaire, le ministre ne fera que tourner en rond et vendre de l’illusion aux Tunisiens”, a-t-il affirmé.

