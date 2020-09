OSN, le bouquet TV dOoredoo arrive bientôt en Tunisie !

Ooredoo Tunisie annonce l’arrivée de son nouveau service à la pointe de l’innovation : OSN, le bouquet TV de plus de 140 chaînes, consultable depuis plusieurs appareils.

Les clients Ooredoo pourront regarder leurs émissions préférées partout où ils sont en utilisant tout simplement les recharges mobiles. Toutes les chaînes Disney, toutes les nouveautés et les séries du réseau TV américain «HBO » et plusieurs films en exclusivité seront disponibles sur la plateforme OSN.

L’accès au contenu OSN est disponible de façon illimité simplement à l’aide des recharges. De plus en plus adeptes du streaming, les clients Ooreedoo n’auront plus à passer des heures à chercher leurs émissions préférées, les forfaits Ooredoo TV OSN offrent une gamme complète de chaînes, notamment Disney + qui propose un contenu riche et diversifié aux enfants, plusieurs chaînes de séries dramatiques et turques exclusives et d’autres exclusivités.

Les prix et les détails de l'offre seront communiqués lors du lancement officiel.

