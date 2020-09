Nissaf Ben Alaya, désignée porte-parole du ministère de la Santé

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a annoncé lors d’une conférence de presse mercredi 9 septembre 2020, la désignation de Nissaf Ben Alaya en tant que porte-parole du ministère en ce qui concerne le développement de la situation épidémiologique en Tunisie.

Nissaf Ben Alaya garde son poste de directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE).

A cette occasion, le ministre de la Santé a annoncé un ensemble de décisions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Celles-ci se présentent comme suit :

- Intégrer des laboratoires privés dans le programme d’appui des spécialités médicales prioritaires dans les régions afin de renforcer leurs équipes médicaux.

-Equiper tous les laboratoires pour qu’ils soient prêts à effectuer les analyses nécessaires.

- Créer un nouveau service dans l’hôpital de Sahloul dédié à la prise en charge des personnes testées positives au virus et l’équiper de matériel nécessaire.

-Mettre en œuvre les cellules d’écoute au profit des cadres médicaux et paramédicaux.

- Fournir des robinets à 3000 écoles qui ne disposent pas d'installations de base pour le lavage des mains et ce, en coordination avec les autres ministères.

La porte-parole du ministère de la Santé et directrice de l’ONMNE a, de son côté, précisé que les indicateurs continuaient leur progression avec l'augmentation du nombre de chaîne de transmission de virus et de cas d’infection, particulièrement chez les jeunes adultes (entre 30 et 50 ans). Dans ce sens, Mme Ben Alaya a souligné l’importance du dépistage actif et de l’application des mesures préventives dans le but d’enrayer la propagation du virus.

« Tous les pays du monde se préparent à faire face à l’accélération de la propagation du virus dans les jours à venir notamment à l’approche de la rentrée scolaire. Il faut alors respecter les mesures préventives (la désinfection, la distanciation sociale et le port du masque), respecter les protocoles sanitaires et multiplier les dépistages », a-t-elle conclu.

Rappelons que 293 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés, selon le bilan du ministère de la Santé datant du 9 septembre 2020. Depuis le 27 juin, date de la réouverture des frontières, 4216 cas ont été recensés dont 587 importés, 3584 locaux (85 %) et 46 décès (1%).

