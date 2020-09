Sonede : Perturbations et coupure deau à El Hamma, Ouedhref et le Grand Gabès

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 8 septembre 2020, des perturbations et des coupures dans la distribution d’eau potable à El Hamma, Ouedhref et le Grand Gabès.

La Sonede a expliqué que ces perturbations sont dues au blocage de la station de pompage et de refroidissement de l’eau potable à Chott Fejij par un groupe d’agriculteurs de la région de Bchima qui revendiquent leur approvisionnement en eau d’irrigation par le réseau de distribution de la Sonede.

La Sonede a enfin souligné que la reprise de la distribution en eau potable dans la région reste tributaire de la capacité de ses services à refaire fonctionner et exploiter la station mentionnée.

M.B.Z