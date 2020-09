Tunisair conseille à ses clients d'effectuer leur enregistrement en ligne pour gagner du temps

Pour faire gagner du temps à ses clients, Tunisair a mis en place l’enregistrement en ligne via son site www.tunisair.com ou via son application mobile sur tablette et smartphone.

Cette solution permettra aux clients Tunisair de gagner du temps lors des formalités nécessaires à leur voyage. Les détails de l’enregistrement en lignes sont disponibles sur ce lien.

M.B.Z