Tunisie Valeurs : Le Covid-19 risque de creuser davantage les disparités entre les banques

Un durcissement du cadre opérationnel en raison des retombées de la crise du COVID-19 sur la sphère économique et financière et des mesures de soulagement des entreprises et des ménages mises en place par la Banque Centrale. Cette crise devrait peser sur le bilan des banques (trésorerie et qualité du portefeuille) et sur leur rentabilité dans les mois à venir.