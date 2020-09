Sondage Emrhod : seulement 37% des Tunisiens favorables à la désignation de Hichem Mechichi

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News, publié ce lundi 7 septembre 2020, s’est penché sur la perception des Tunisiens de la désignation de Hichem Mechichi et de son choix pour un gouvernement de technocrates.

Il en ressort que 56% des Tunisiens ne savent pas si la désignation de Hichem Mechichi est une bonne chose, 37% estiment que c’est une bonne chose, tandis que seuls 6 % des interrogés pensent que c’est une mauvaise chose.

Le choix de Hichem Mechichi pour un gouvernement de technocrates est apprécié à hauteur de 48%, alors que 39% des interrogés ne savent pas si ce choix est judicieux. Pour 13%, il s’agit d’un mauvais choix.

Le sondage a été réalisé durant la période entre le 4 et 5 septembre 2020. Il a porté sur un échantillon de 1000 personnes parmi les inscrits dans le registre de l’Isie. Ils appartiennent aux 24 gouvernorats. Ils sont âgés de plus de 18 ans et représentent toutes les classes sociales. La marge d’erreur est estimée à 3%.

S.H