Le SNJT se mobilise en soutien au journaliste algérien Khaled Drareni

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a organisé, lundi 7 septembre 2020, un sit-in de soutien au journaliste algérien et correspondant de l'ONG, Reporters sans frontières (RSF), Khaled Drareni.

Ont été présents à ce sit-in des journalistes tunisiens et des membres du bureau Afrique du Nord de RSF et du bureau de Tunis d'Amnistie Internationale.

Arrêté fin mars et maintenu en détention provisoire depuis, Khaled Drareni a été condamné, en août, à trois ans de prison ferme et une amende de 50.000 dinars algériens, selon un communiqué de RSF.





Le journaliste algérien a, rappelons-le, été accusé d'"incitation à attroupement non armé et atteinte à l’unité nationale”, après avoir couvert le “Hirak", une contestation sociale suspendue à cause de la pandémie, Covid-19.

“Le journaliste s’est vu reprocher au cours de son procès d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et d'avoir publié un communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale”, a noté RSF qualifiant cette la condamantion de "persécution judiciaire contre un journaliste qui est l’honneur de son pays".

Khaled Drareni est, également, directeur du site d’information en ligne Casbah Tribune et correspondant en Algérie pour TV5 Monde.

