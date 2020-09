Baromètre Emrhod : Le PDL en tête des intentions de vote aux législatives

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News, publié ce lundi 7 septembre 2020, détaille les intentions de vote pour les élections législatives et présidentielle si elles ont lieu demain.

Le sondage indique que le PDL, parti de Abir Moussi, se trouve en tête du classement avec 36%. Il est suivi du mouvement Ennahdha avec 23% puis Qalb Tounes avec 8% et Al Karama 6%. Le reste des partis ne dépassent pas les 5%.

Pour ce qui est de la présidentielle, c’est Kaïs Saïed qui est en tête avec 56%, alors que Abir Moussi est en deuxième position avec 17%. Ils sont suivis par Nabil Karoui avec 6% puis Safi Saïd avec 5%.

Le sondage a été réalisé durant la période entre le 4 et 5 septembre 2020. Il a porté sur un échantillon de 1000 personnes parmi les inscrits dans le registre de l’Isie. Ils appartiennent aux 24 gouvernorats. Ils sont âgés de plus de 18 ans et représentent toutes les classes sociales. La marge d’erreur est estimée à 3%.

S.H