Sondage Emrhod : 58% des Tunisiens satisfaits du rendement de Kaïs Saïed

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News, a été publié ce lundi 7 septembre 2020, revient sur le taux de satisfaction du rendement des trois présidents.

Le président de la République, Kaïs Saïed bénéficie du plus grand taux de satisfaction et se positionne en tête avec 58% au mois de septembre (contre 54% au mois de juillet et 65% au mois de juin).

Le chef de gouvernement sortant, Elyes Fakhfakh est quant à lui en chute en libre. Il est passé de 50% au mois de juin, 24% au mois de juillet à 22% au mois de septembre.

Pour sa part, le président du Parlement Rached Ghannouchi est resté stable à 14%. Il est en bas du classement de la satisfaction des Tunisiens.

Le sondage a été réalisé durant la période entre le 4 et 5 septembre 2020. Il a porté sur un échantillon de 1000 personnes parmi les inscrits dans le registre de l’Isie. Ils appartiennent aux 24 gouvernorats. Ils sont âgés de plus de 18 ans et représentent toutes les classes sociales. La marge d’erreur est estimée à 3%.

S.H