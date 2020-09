Attaque terroriste de Sousse - Sept personnes appréhendées

Le ministère public a ordonné, dans la nuit de dimanche à lundi 7 septembre 2020, l’arrestation de sept personnes pour leur implication présumée dans l’attaque terroriste qui a eu lieu, la veille dimanche Akouda.

Sofiene Selliti, porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a indiqué à la Tap, que l’épouse de l’un des assaillants et les deux frères d’un autre, figurent parmi les personnes appréhendées. « Trois éléments recruteurs et un autre individu en lien avec les assaillants ont été également interpellés », assure M. Selliti. Il a ajouté que les unités ont saisi une quantité d’armes blanches, de téléphones portables et que les recherches sont toujours en cours.

Un attentat terroriste a été perpétré dimanche 6 septembre 2020 et a visé une unité de la Garde nationale à El Kantaoui. L’adjudant Sami Mrabet a succombé à ses blessures à l’hôpital de Sahloul, alors que l'adjudant Rami Limam a été, quant à lui, gravement blessé.

Les trois terroristes, qui ont perpétré l’attaque, ont été, pour leur part, débusqués alors qu’ils essayaient de se cacher dans une école, et abattus, suite à un échange de tirs avec les forces de l'ordre.