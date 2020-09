La France condamne lattaque terrorise dEl Kantaoui

« La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée dimanche 6 septembre contre une patrouille de la Garde nationale à Sousse-Kantaoui », a indiqué le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué.

Et d’ajouter tout en présentant ses condoléances à la famille du Garde national décédé et au peuple tunisien : « La France se tient aux côtés des autorités et du peuple tunisiens dans la lutte contre le terrorisme ».

Un attentat terroriste a été perpétré dimanche 6 septembre 2020 et a visé une unité de la Garde nationale à El Kantaoui. L’adjudant Sami Mrabet a succombé à ses blessures à l’hôpital de Sahloul, alors que l'adjudant Rami Limam a été, quant à lui, gravement blessé.

Les trois terroristes, qui ont perpétré l’attaque, ont été, pour leur part, débusqués alors qu’ils essayaient de se cacher dans une école, et abattus, suite à un échange de tirs avec les forces de l'ordre.

I.N