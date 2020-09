Al Karama Holding ambitionne des cessions de lordre de 200 MD pour 2020

Al Karama Holding vient de lancer un nouvel appel d’offres pour la cession de cinq véhicules confisqués. La société a des objectifs financiers à réaliser avant la fin de l’année et la crise Covid-19 n’a rien arrangé.

S’agissant des avancées de la société, le PDG d'Al Karama Holding Adel Grar a indiqué dans une déclaration à Business News que quatorze dossiers étaient en cours dans le cadre de cessions opérées par Al Karama pour le compte de l’Etat tunisien. « Ne sachant pas quel blocage pouvait survenir, il a été décidé de traiter plusieurs dossiers en même temps, pour garantir l'atteinte de l’objectif fixé : 200 millions de dinars (MD) de ressources pour les caisses de l’Etat par les cessions opérées », a-t-il précisé.

M. Grar a noté que deux ou trois opérations étaient dans les stades finaux du processus notamment l’opération de cession des participations publiques directes représentant 80% du capital de Airport VIP Services (AVS) ainsi que l’opération en cours de Shems FM, où on attend la décision de la commission.

D’autres sont en cours, comme celles de cession des sociétés Utique De Promotion Agricole "El Baraka" et Union de placement et de conseil en assurances et réassurance "Upcar". Les plus avancées étant celles de Newrest Catering Tunisie et de Alpha Ford.

« Pour Alpha Ford, nous sommes en train d’attendre les offres financières de deux investisseurs intéressés qui étudient la question et dont les propositions parviendront en septembre 2020. Idem pour Newrest Catering Tunisie, nous avons deux investisseurs et on attend leurs propositions financières. Nous avons d’autres sociétés en vente dont le processus est assez avancé mais pour des ventes de l’ordre de 2 et 3 MD », a confié le PDG d'Al Karama Holding à Business News.

L’objectif de 2020 est d’atteindre 200 MD en termes de cessions et qui seront assurés par les cessions d’Alpha Ford, de Newrest Catering Tunisie et d’El Baraka, a révélé Adel Grar.

Et d’ajouter qu’Al Karama Holding espère aussi conclure le dossier de Carthage Cement avant la fin de l’année 2020. « Les offres financières sont prévues pour décembre, mais il est probable de reporter le retrait des cahiers de charges pour permettre aux investisseurs de visiter le site, chose qui s’avère assez délicate actuellement avec la crise Covid-19 et les obligations d’effectuer les quatorzaines, de part et d’autre », a-t-il expliqué.

I.N