Le ministère des Finances et la BNA lancent une offre bancaire de placement en devises destinée aux TRE

Dans le cadre de sa stratégie de développement et d’enrichissement de son offre de produits et services bancaires et consciente de la profondeur et de l’importance de l’attachement des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) à leur pays de naissance, la BNA a conçu une offre de placement "spécial TRE" dont le but est de faciliter le transfert des devises, d’encourager l’épargne et l’investissement de la diaspora.

Cette offre bancaire consiste en la souscription à un compte de placement en devises à un taux attractif et dont la rémunération sera en monnaie locale. De même et pour garantir le succès de cette offre de placement, la BNA a mis en place un dispositif d’ouverture de compte à distance et un package de services associés permettant la digitalisation de la relation bancaire.

Considérant la diaspora comme une richesse et un réservoir d’épargne potentiellement mobilisable et un acteur important dans la relance de l’investissement, décision fût prise au niveau du Ministère des Finances de généraliser le lancement de cette offre bancaire à toute la place bancaire de Tunis.

Le Ministère des Finances considère aussi que cette offre bancaire destinée aux TRE est à même de rapprocher encore plus les TRE de leur mère patrie, de mieux rémunérer leurs placements en devises et de contribuer à la levée des fonds en devises par la Tunisie.

Le mémorandum d'entente, signé aujourd’hui entre le Ministère des Finances et la BNA, fixe le cadre général d'une coopération active portant sur le lancement, la généralisation et la valorisation de cette offre bancaire de placement en devises destinée aux TRE dans un dispositif complet et cohérent en Tunisie et à l’international.

Ce mémorandum vise également l’amélioration du niveau d’attractivité des placements en devises des TRE dans les banques tunisiennes tout en favorisant une approche prospective pour anticiper et intégrer les demandes et les besoins futurs des Tunisiens Résidents à l’Etranger.

La BNA répond ainsi aux expectatives des pouvoirs publics visant à engager la diaspora tunisienne dans une dynamique économique plus ciblée et dans des projets porteurs source de croissance.

Selon communiqué