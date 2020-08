Lassaâd Yaâcoubi : Le ministère de l'Éducation na pas de budget pour le protocole sanitaire

Le secrétaire générale de la Fédération de l’Enseignement secondaire, Lassâad Yaâcoubi, est revenu, vendredi 28 août 2020, sur l’éventuel report de la rentrée scolaire.

Le ministère de la Santé a tenu, jeudi, une conférence de presse réunissant tous les ministères concernés par la rentrée des classes afin de présenter le Guide des mesures sanitaires à mettre en place dans les institutions scolaires et universitaires.

Interpellé à ce sujet, Lassaâd Yaâcoubi a dénoncé, sur les ondes Mosaïque FM, un manque de rigueur de la part du ministère de l’Education qui, à son sens, s'était précipité dans la signature du protocole sanitaire proposé par le ministère de la Santé.

“Le ministère de l’Education n’a aucun sou pour mettre en place le protocole sanitaire”, a-t-il lancé mettant en doute la possibilité du déploiement des mesures proposées de part le délabrement de l'infrastructure de certaines établissements scolaires.

Le ministère de l’Education a, notons-le, maintenu la date du 15 septembre pour la rentrée scolaire sauf pour les zones classées foyer de contamination.

Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est passé à 3.323 sur un total de 133.944 dépistages réalisés, selon le bilan du ministère de la Santé publié jeudi 27 août.

La Tunisie a enregistré, à cette date, 117 nouveaux cas positifs : 110 cas locaux, trois cas importés et quatre autres en cours d’investigation, en plus de 19 anciens cas.

Les nouvelles contaminations locales sont réparties comme suit : 45 cas au gouvernorat de Gabès, dix cas au gouvernorat de Kairouan, neuf cas aux gouvernorats de l’Ariana et de Sfax, six cas au gouvernorat de Tunis, cinq cas aux gouvernorats de Sousse, du Kef, de Kébili et de Jendouba, quatre cas aux gouvernorats de Ben Arous et Mahdia, et enfin un seul cas dans les gouvernorats de Monastir et de Zaghouan.

Précisant que le ministère de l’Education n’a consulté la Fédération avant de signer le Guide des mesures sanitaires à appliquer dans les écoles, Lassaâd Yaâcoubi a assuré que la Fédération de l’enseignement était prête débattre de tous les scénarii avec le ministère.

Il a noté, également, que la Fédération étudierait la situation de plus prêt et annonçait sa position définitive quant au report ou maintien de la rentrée scolaire à sa date initiale en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Il a assuré, par ailleurs, que le ministère de l’Education n’était pas prêt à l’enseignement à distance en raison de l’absence d’une infrastructure adéquate.



