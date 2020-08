Le syndicat des radios privées : Nous avons droit à la redevance audiovisuelle

Le syndicat des radios privées a dénoncé, vendredi 28 août 2020, ce qu’il a qualifié de “harcèlement” de l’Etat de suspendre la diffusion de certaines chaînes FM et a annoncé l’organisation d’un mouvement de protestation lundi 31 août.

Intervenu sur les ondes d’Express FM, le secrétaire général du syndicat des radios privées, Kamel Robbana, a déploré la situation des radios privées qui a empiré depuis l’éclatement de la pandémie Covid-19 alors qu’elles avaient soutenu l’Etat dans sa stratégie de lutte contre la pandémie à travers la diffusion gratuite des campagnes de sensibilisation.

Il a évoqué la redevance audiovisuelle que tous les citoyens tunisiens paient à travers la facture de la Steg signalant que les radios privées devraient y avoir également droit.

“La redevance était automatiquement versée aux radio et télé nationales parce qu’il n’y avait que ça. Là avec l’arrivée des radios et chaînes de télé privées sur la scène médiatique, on devrait également leur payer une redevance”, a-t-il déclaré.

“Il est quand même inconcevable que la télévision et la radio perçoivent cette redevance pour rémunérer leurs employés alors qu’elles ne paient pas les droits de diffusion et que les radios et chaînes privées soient obligées de payer l’Office national de la télédiffusion (ONT)”, a-t-il ajouté.

Kamel Robbana a, également, rappelé que les budgets alloués à la publicité publique n’étaient pas équitablement distribués.

“Tout le monde a été payé - ministres, médecins, agents de la sécurité, etc - sauf les radios et les chaînes privées. Toutes les promesses formulées ne sont jusqu’à l’heure que des paroles en l’air”, a-t-il soutenu.

