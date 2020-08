Mohamed Rabhi : Le Tunisien prend conscience de la nécessité dappliquer les gestes barrières

Le président de la commission du confinement au sein du ministère de la Santé, Mohamed Rabhi, a indiqué, lors de son intervention ce vendredi 28 août 2020, sur Express FM, que la situation épidémiologique en Tunisie reste maitrisable si les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées.

Il a ajouté que les Tunisiens étaient de plus en plus nombreux à saisir l’importance des gestes barrières et des mesures de protection. « Nous avons constaté dans les transports publics de plus en plus de passagers qui portent des masques et c’est tant mieux parce qu’on ne peut se prémunir contre ce virus que par les gestes barrières et rien d’autre » a souligné Mohamed Rabhi.

Concernant la rentrée scolaire, il a précisé qu’elle pourrait être décalée si la situation sanitaire l’exige mais qu’elle reste aujourd’hui prévue pour le 15 septembre.

Rappelons qu’un couvre-feu a été décrété hier au Kef pour une période initiale d’une semaine. Le comité scientifique qui s’est réuni hier sous la présidence de la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a également décidé la fermeture des marchés hebdomadaires dans la région et la mise en œuvre d'opérations de désinfection des établissements publics et des quartiers dans lesquels un grand nombre de cas Covid+ a été enregistré.

Il a aussi été décidé de contrôler l’application du protocole sanitaire dans les magasins, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation sociale et la désinfection.

La même mesure avait été décrétée dans les délégations d'El Hamma et El Hamma-Ouest (gouvernorat de Gabès) à partir du 21 août 2020. Le couvre-feu à Gabès qui devait prendre fin hier se poursuivra finalement jusqu’au 3 septembre.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 3.323 cas confirmés sur un total de 133.944 dépistages réalisés selon le bilan annoncé le 27 août.

On a enregistré 117 nouveaux cas positifs : 110 cas locaux, trois cas importés et quatre autres en cours d’investigation, outre 19 ancien cas.

Les nouvelles contaminations locales sont réparties comme suit : 45 cas au gouvernorat de Gabès, dix cas au gouvernorat de Kairouan, neuf cas aux gouvernorats de l’Ariana et de Sfax, six cas au gouvernorat de Tunis, cinq cas aux gouvernorats de Sousse, du Kef, de Kébili et de Jendouba, quatre cas aux gouvernorats de Ben Arous et Mahdia, et enfin un seul cas dans les gouvernorats de Monastir et de Zaghouan.

M.B.Z