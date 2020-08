Covid-19 :110 nouveaux cas de contamination locale

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 3.323 cas confirmés sur un total de 133.944 dépistages réalisés. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé, ce jeudi 27 août 2020 dans un communiqué.

Ainsi, on a enregistré 117 nouveaux cas positifs : 110 cas locaux, trois cas importés et quatre autres en cours d’investigation, outre 19 ancien cas.

Les nouvelles contaminations locales sont réparties comme suit : 45 cas au gouvernorat de Gabès, dix cas au gouvernorat de Kairouan, neuf cas aux gouvernorats de l’Ariana et de Sfax, six cas au gouvernorat de Tunis, cinq cas aux gouvernorats de Sousse, du Kef, de Kébili et de Jendouba, quatre cas aux gouvernorats de Ben Arous et Mahdia, et enfin un seul cas dans les gouvernorats de Monastir et de Zaghouan.

Ainsi et depuis la réouverture des frontière le 27 juin courant, 2.122 cas de contamination ont été recensés, dont 512 cas importés, 1.604 cas de contamination locale (75,5%) et 23 décès (1%).

48 cas sont pris en charge actuellement dans des hôpitaux (2,75%) dont dix dans les services de réanimation (0,63%).