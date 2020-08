Malgré la crise, les prix de l'immobilier augmentent

L’indice des prix de l'immobilier s’est accru au 2ème trimestre 2020 en glissement annuel malgré la crise du Covid-19, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS).

L’indice des prix de l'immobilier (IPIM année de base 2015) a enregistré une augmentation de 1,8% au cours du 2ème trimestre 2020 en comparaison avec un an auparavant et une contraction de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2020.

Sur l’année, l’accroissement est dû à la hausse des prix des maisons de 1,9%, des appartements de 3,7% et des terrains constructibles de 0,7%.

Au niveau trimestriel, la baisse est imputée à un repli des prix des terrains constructibles de 2,2%.

Sur les 5 ans (2015-2019), la hausse des prix moyens annuels est de l’ordre 9,5% pour les appartements, de 5,4% pour les maisons et 6,1% pour le foncier résidentiel.

Ceci dit et toujours selon les chiffres publiés par l’institut, le volume des échanges immobiliers a chuté de 49,2% au 2ème trimestre 2020 en comparaison avec un an auparavant contre une baisse de 24,8% par rapport au premier trimestre 2020.

Ceci est dû à la chute du volume d’échange des terrains constructibles de 48,5% en un an et de 25,9% en un trimestre, ainsi que la baisse du volume d’échange des maisons de 59,9% en un an et 25,3% en un trimestre outre celle des appartements de 51,4% en un an et 18,4% en un trimestre.

