Tarek Ben Chaabane nommé directeur de la Cinémathèque tunisienne

Tarek Ben Chaabane a été nommé directeur de la Cinémathèque tunisienne en remplacement de Hichem Ben Ammar, a annoncé, mercredi 26 août 2020, a annoncé le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Diplômé en Sciences de l'information et de la communication de l'Institut de Presse et des Sciences de l'information (IPSI) et en Industrie culturelle de l’Université Paris 13, Tarek Ben Chaabane est maître de conférence à l’Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma (Esac).

Il est, également, scénariste et critique de cinéma. Il a, d’ailleurs, publié plusieurs ouvrages et recherche sur des thématiques liées au cinéma et à la culture de façon générale.

N.J.